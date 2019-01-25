الأمم المتحدة تشكل فريقا للتحقيق في مقتل خاشقجي

الخليج 365/ بغداداعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، عن تشكيل فريق دولي تترأسه مقررتها الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامارد، لإجراء تحقيق مستقل في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم، إن كالامارد، المقررة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي، ستزور تركيا في 28 يناير - 3 فبراير المقبل، وسيرافقها مسؤولان آخران، هما دوارتي نونو فييرا وهيلينا كينيدي.



وسبق أن أكدت كالامارد أمس في تصريح لوكالة "رويترز" أنها ستقيّم أثناء الزيارة الخطوات المتخذة من قبل حكومتي السعودية وتركيا، في التعامل مع مقتل الصحفي السعودي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي، وطبيعة ومدى مسؤولية دول أو شخصيات عن القضية.

وبعد 18 يوما من نفي المسؤولين السعوديين، مسؤولية المملكة عن اختفاء الصحفي، أقرت النيابة السعودية بأن خاشقجي قتل عقب دخوله مبنى القنصلية، وأكدت احتجاز 18 سعوديا متورطا في القضية.

لكن تركيا التي تجري تحقيقها في القضية، اتهمت السلطات السعودية أكثر من مرة بعدم التعاون بجدية معها، ومحاولة حماية مسؤولين رفيعي المستوى متورطين في مقتل الصحفي، مطالبة الرياض بتسليم المشتبه فيهم بالقضية إلى أنقرة.

وشدد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أمس على أن الوقت حان لفتح تحقيق دولي في قضية خاشقجي، مؤكدا أن الرئيس رجب طيب أردوغان أعطى أوامره بتحويل القضية إلى مستوى دولي.

