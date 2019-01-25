فرنسا تهدد إيران بـ"عقوبات صارمة"

الخليج 365/ بغداد
أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، عن استعداد باريس لفرض "عقوبات صارمة" على إيران في حال عدم إحراز تقدم في المفاوضات بشأن برنامج طهران الصاروخي الباليستي.
وأكد لودريان في تصريح صحفي أدلى به اليوم الجمعة، أن باريس مستعدة لفرض حزمة جديدة من العقوبات على طهران، قائلا: "نحن مستعدون، إذا لم تسفر المفاوضات عن نتائج، لفرض عقوبات صارمة، وهم يدركون ذلك".
وسبق أن أفادت مصادر دبلوماسية بحسب وكالة "رويترز" أن فرنسا وبريطانيا ودولا أوروبية أخرى تدرس إمكانية اتخاذ إجراءات اقتصادية عقابية جديدة بحق طهران على خلفية تجاربها الصاروخية، بما في ذلك تجميد أصول الحرس الثوري الإيراني والمواطنين المنخرطين في برنامج طهران الباليستي.
أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، عن استعداد باريس لفرض "عقوبات صارمة" على إيران في حال عدم إحراز تقدم في المفاوضات بشأن برنامج طهران الصاروخي الباليستي.
وأكد لودريان في تصريح صحفي أدلى به اليوم الجمعة، أن باريس مستعدة لفرض حزمة جديدة من العقوبات على طهران، قائلا: "نحن مستعدون، إذا لم تسفر المفاوضات عن نتائج، لفرض عقوبات صارمة، وهم يدركون ذلك".
وسبق أن أفادت مصادر دبلوماسية بحسب وكالة "رويترز" أن فرنسا وبريطانيا ودولا أوروبية أخرى تدرس إمكانية اتخاذ إجراءات اقتصادية عقابية جديدة بحق طهران على خلفية تجاربها الصاروخية، بما في ذلك تجميد أصول الحرس الثوري الإيراني والمواطنين المنخرطين في برنامج طهران الباليستي.
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