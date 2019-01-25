استفتاء الفلبين يؤيد إقامة منطقة حكم ذاتي للمسلمين جنوب البلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وافقت الغالبية في جنوب الفلبين، الجمعة، على إقامة منقطة "حكم ذاتي" للمسلمين بالمنطقة الواقعة جنوب البلاد.

ويأمل الكثير في أن ترسي نتائج الاستفتاء سلاما في جنوب البلاد، الذي شهد معارك على مدى عقود أسفرت عن آلاف القتلى والمصابين.

ومن المرجح أن تعطي النتائج إشارة الانطلاق لعملية تخلّي "جبهة مورو للتحرير"، أكبر حركة تمرد في الفلبين، عن التمرّد المسلّح وتحوّلها إلى حزب سياسي.



كان الكونجرس الفلبيني قد مدد مطلع ديسمبر/كانون الأول الأحكام العرفية التي أعلنت في مايو/أيار 2017 في جزيرة مينداناو جنوب البلاد، التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة.

