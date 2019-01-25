انت الان تتابع 26 قتيلا بسبب الاضطرابات في فنزويلا خلال 4 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال المرصد الفنزويلي للنزاع الاجتماعي، إن الاضطرابات التي اندلعت في البلاد منذ يوم الإثنين الماضي خلفت حتى الآن 26 قتيلا، بعد أن وصل عدد الوفيات أمس الأربعاء إلى 13 شخصا. وأوضح المرصد (منظمة غير حكومية) في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة (تويتر) أن 26 شخصا قتلوا أثناء الاضطرابات في جميع أنحاء فنزويلا، من بينهم سبعة في العاصمة (كراكاس)، حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) اليوم الخميس. ودخلت فنزويلا في أزمة سياسية منذ مايو الماضي بعد إعادة انتخاب مادورو في عملية قاطعتها المعارضة.

كما رفضت منظمة الدول الأمريكية الاعتراف بشرعية حكومته، ودعت إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة «مع كل الضمانات الضرورية لعملية حرة وعادلة وشفافة وشرعية». وأعلن وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو، أن الجيش يرفض إعلان رئيس البرلمان خوان جوايدو نفسه «رئيسا بالوكالة» لفنزويلا. وكتب