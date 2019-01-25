الان تتابع السودان.. الصادق المهدي يعلن تأييده دعوات المتظاهرين لرحيل حكومة البشير والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات أعلن زعيم المعارضة السودانية الصادق المهدي، تأييده دعوات المتظاهرين لرحيل حكومة البشير، مبديًا رفضه لقتل المتظاهرين. ودعا في خطاب له، اليوم الجمعة، إلى رحيل النظام وتشكيل حكومة انتقالية، مشيرًا إلى أن هناك 20 مجموعة سياسية ومدنية ستوقع على إعلان “الحرية والتغيير”.

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