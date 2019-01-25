الان تتابع لودريان: سنفرض عقوبات على إيران حال توقف المحادثات بشأن برامجها للصواريخ البالستية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم، إن باريس جاهزة لفرض عقوبات مشددة وقوية على إيران، إذا لم يتحقق تقدم في المحادثات بشأن برامجها الصاروخية البالستية.

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