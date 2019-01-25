عاجل.. الإليزيه عدم توقيع مصر على صفقة شراء 12 طائرة رافال

أعلن الإليزيه، اليوم الجمعة، أن مصر لن توقع صفقة شراء 12 طائرة رافال أخرى خلال استقبالها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي يزور مصر، الأحد القادم، لأول مرة منذ توليه الرئاسة الفرنسية.

وبلغ التبادل التجاري بين البلدين مليارين و469 مليون‎ يورو عام 2017. ومثلت صفقات التسليح العسكري رأس الحربة في العلاقات المصرية - الفرنسية عقب تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحكم في يونيو/حزيران 2014، حيث باتت باريس أحد أهم مصادر التسليح لمصر، بجانب الولايات المتحدة وروسيا.

ومن المقرر أن يبحث السيسي وماكرون عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها استقرار منطقة الشرق الأوسط وسبل مواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية بجانب العديد من الملفات الثنائية الخاصة بالعلاقات المشتركة بين البلدين خاصة الاقتصادية، وفقا لما أعلنته وسائل إعلام مصرية مقربة من الحكومة في وقت سابق.

وأفادت صحيفة مصرية نقلا عن رولان جاكارد، المستشار بوزارة الدفاع الفرنسية، أن البلدين تجمعهما مصالح مشتركة ترتكز على مكافحة الإرهاب التي تمثل أولوية قصوى للرئيسين.

