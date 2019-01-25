إعتقال شخص مقرب لترامب وفرنسا تؤكد موقفها في معاقبة إيران

الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام أميركية، اليوم، أنه جرى اعتقال روجر ستون، المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار التحقيقات التي يجريها المدعي الخاص مولر بشأن الانتخابات الرئاسية.

وألقي القبض على ستون، في فلوريدا، بعد اتهام من هيئة محلفين فيدرالية كبرى، وفقًا لما ذكرته “بلومبرج”.

ووجهت سبع تهم لصديق ترامب ومستشاره السابق، البالغ من العمر 66 عامًا، من بينها إدلاء ببيانات كاذبة وعرقلة إجراء رسمي.

وعلى صعيد آخر، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إننا مستعدون لفرض عقوبات قوية على إيران إذا لم يتحقق تقدم في المحادثات بشأن برامجها الصاروخية البالستية.

وجاء ذلك خلال نبأ عاجل أذاعته فضائية سكاى نيوز عربية، اليوم الجمعة.

وعلى صعيد العقوبات الإيرانية، فرضت الولايات المتحدة قيودًا على إيران منذ أن احتجزت الرهائن الأمريكيين عام 1979، مما أدى إلى حظر تجاري كامل على طهران عام 1995.

وبالإضافة إلى ذلك فرضت الأمم المتحدة عقوبات موسعة على الجمهورية الإسلامية، حيث يفوض قرار مجلس الأمن رقم 1737 الصادر في ديسمبر/ كانون الأول 2006 كل الدول الاعضاء في الأمم المتحدة "لمنع إمدادات وبيع أو نقل كل المواد والمعدات والبضائع والتكنولوجيا التي يمكن أن تساهم في الأنشطة المتعلقة بالتخصيب أو المياه الثقيلة".

وفي مارس/ آذار 2007 أصدر المجلس القرار رقم 1747 بهدف زيادة الضغط على إيران بشأن برنامجها النووي وبرنامجها الصاروخي وذلك بمنع التعامل مع البنك الإيراني الحكومي (سيباه) و28 شخصًا ومنظمة أخرى ومعظمها مرتبط بالحرس الثوري الإيراني.

ونصت قرارات مجلس الامن كذلك على منع واردات الاسلحة إلى إيران وتقييد القروض الممنوحة لها.

وفي مارس 2008 مدد القرار 1803 الحظر على الأصول الإيرانية والسفر على المزيد من الشخصيات الإيرانية.