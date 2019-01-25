شكرا لقرائتكم خبر عن انفجاران في مبنى شمال شرق الصين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بكين)

أعلن مسؤولون أن شخصًا واحدًا على الأقل قتل بانفجار في مبنى في شمال شرق الصين، الجمعة، سبقه انفجار سيارة في مرآب البرج ذاته، بينما فتحت السلطات تحقيقًا جنائيًا في الحادثة.

وقالت سلطات مدينة شانغشون في بيان: "إن الانفجار وقع الساعة 7:20 بتوقيت غرينيتش في الطابق الـ 30 من برج واندا بلازا"، وسبقه بثلاث دقائق انفجار آخر لسيارة في مرآب في المبنى ذاته، بحسب ما أفاد بيان حكومي.

وتحدث شهود عيان، عن دوي أكثر من 20 انفجارًا، بينما تم إخلاء المباني المحيطة بالبرج. وأظهرت تسجيلات مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، طريقًا مزدحمًا غطاه الدخان.