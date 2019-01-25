الكرملين: فنزويلا لم تطلب مساعدات من روسيا

أكد دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، اليوم الجمعة، أن الجانب الفنزويلي لم يطلب أية مساعدات من روسيا للتصدي لمحاولة الاستيلاء على السلطة الجارية في هذا البلد.

وقال بيسكوف، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لم يطلب من روسيا أية مساعدات عسكرية أو مالية للتصدي على محاولة الاستيلاء على السلطة من قبل زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو.

وصرح نائب وزير الخارجية الروسية سيرجي ريابكوف، وفي وقت سابق اليوم، بأن تصرفات واشنطن تجاه كاراكاس، تؤجج الأزمة الراهنة في فنزويلا أكثر فأكثر، مشيرا إلى أن تنفيذ السيناريو العسكري سيكون كارثيا.

ونصّب رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان جوايدو، الأربعاء الماضي، نفسه رئيسا مؤقتا للدولة. وسارعت الولايات المتحدة بالاعتراف به رئيسا لفنزويلا، ودعت رئيس الدولة الحالي المنتخب شرعيا، نيكولاس مادورو، لتسليمه السلطة.

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