دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters النفط يرتفع 1% مع تهديد أمريكا بعقوبات على فنزويلا

سيدني/سنغافورة (رويترز) - ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد في المئة يوم الجمعة وسط مخاوف من احتمال تعطل صادرات فنزويلا من الخام قريبا بعد اضطرابات في البلاد.

ولمحت واشنطن يوم الخميس إلى أنها قد تفرض عقوبات على صادرات فنزويلا النفطية، مع دخول كراكاس في مزيد من الاضطرابات السياسية والاقتصادية.

وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت 61.80 دولار للبرميل في العقود الآجلة بحلول الساعة 0557 بتوقيت جرنتش، بزيادة 71 سنتا تعادل 1.2 بالمئة عن التسوية السابقة.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53.82 دولار للبرميل، بارتفاع قدره 69 سنتا يعادل 1.3 بالمئة.

(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية)