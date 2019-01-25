دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper علماء يعثرون على فيروس «إيبولا» في خفاش ليبيري

ذكر باحثون ومسؤولون في وزارة الصحة الليبيرية، أنه تم العثور على فيروس «إيبولا» القاتل في أحد الخفافيش في البلاد، وأنه بعد أخذ عينات من مئات الخفافيش -خلال الأسبوعين الماضيين- اكتشف علماء من وزارة الصحة والمعهد الوطني للصحة العامة بليبيريا، وجود الفيروس في أحد الخفافيش.

وأوضحت المعلومات أن النتائج مهمة؛ لكونها تشير إلى أن الخفافيش التي تتسم بأصابعها الطويلة، ربما تكون حاضنًا طبيعيًّا لفيروس إيبولا، فيما ستبحث دراسات جارية ما إذا كان المزيد من الخفافيش مصابة، وكيفية نشر الخفافيش للفيروس.

وستحدد الأبحاث أيضًا ما إذا كانت سلالة فيروس إيبولا، التي تم العثور عليها في الخفاش، هي السلالة التي تسببت عام 2014، في وفاة 11 ألف شخص، عندما انتشر الفيروس عبر غينيا وليبيريا وسيراليون غرب إفريقيا، الذي يؤدي إلى الحمى، ثم نزيف داخلي شديد، قبل الوفاة.