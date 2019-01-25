في الذكرى الثامنة.. 5 فنانين أيدوا 25 يناير: أعظم ثورة في تاريخ الإنسانية (فيديو)

كتب: ضياء السقا

يوافق اليوم الجمعة، الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير المجيدة، التي اندلعت من ميدان التحرير، وكان شعارها "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية"، وانتقلت إلى كل ميادين مصر، للمطالبة برحيل نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.

ويرصد الموجز في هذا التقرير، أبرز الفنانين الذين ساندوا 25 يناير.

1- خالد النبوي

شارك الفنان خالد النبوي، منذ الأيام الأولى لثورة 25 يناير بميدان التحرير، وردد الهتافات المناهضة لمبارك ونظامه.

ووصف النبوي الثورة بـ«العظيمة»، وقال في حوار لبرنامج "واحد من الناس": «25 يناير أعظم ثورة في تاريخ الإنسانية، أمة رفضت الجهل والتوريث وانهيار صحة المواطن».

2-خالد الصاوي

انضم الفنان خالد الصاوي إلى الثوار في التحرير، وطالب برحيل مبارك ونظامه.

وقال الصاوي في تصريح شهير له عندما سُئل عن الوجبات والأموال التي توزع على الشباب كما زعم البعض: ''والله يا جماعة انا جيت ولا لقيت ولا كنتاكي ولا حاجة، وفضلت مستني الاجندات ملقتش حد وزع حاجة''، مضيفا ''مش عايزين كلام أهبل مش معقولة تلاتين سنة بنشوف قمع، نهب، واستبداد ويضحك علينا بعد كل ده''.

يعتبر الفنان عمرو واكد من أوائل الفنانين المشاركين في ثورة 25 يناير، وطالب مع الثوار برحيل مبارك ونظامه.

4- شريهان

فاجئت شريهان الجميع بظهورها في ميدان التحرير لمساندة الثوار بعد فترة غياب عن الإعلام.

ووصفت الفنانة المشهد بالرائع والراقي وأن الشباب شرفاء.

5- خالد أبو النجا

انضم الفنان خالد أبو النجا لصفوف ثوار 25 يناير منذ اندلاعها، وكان من ضمن الداعين لمحاكمة مبارك ونظامه.

وقال أبو النجا في تصريحات له: "الشعب المصري طرد الخوف من قلبه".

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