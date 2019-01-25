الملك سلمان بعث وفدا وزاريا سعوديا إلى السودان تضامنا معه بمواجهة التحديات الاقتصادية

بعث ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفدًا وزاريًّا سعوديًّا إلى السودان، تضامنًا معه في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وكان قد استقبل الرئيس السوداني عمر البشير، في بيت الضيافة، الوفد الوزاري السعودي الّذي يضمّ كلًّا من وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبد الله القصبي، وزير النقل نبيل بن محمد العامودي ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان.
وأكّد القصبي في تصريح صحفي، أنّ "زيارة الوفد للسودان جاءت بتوجيه من ملك السعودية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع السودان وزيادة التبادل التجاري"، لافتًا إلى أنّ "الملك سلمان أكّد أنّ أمن السودان أمن للسعودية واستقراره استقرار لها"، مبيّنًا أنّ "السعودية قدّمت أكثر من 23 مليارًا قروضًا لمشاريع تنموية في السودان، تُعزّز روابط الأخوة والتعاون لما فيه مصلحة الشعبين، ثمانية مليارات منها في الأربع سنوات الأخيرة".
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