ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية" أن زعيم المعارضة السودانية الصادق المهدي اعلن عن تأييده لدعوات المتظاهرين لرحيل نظام الرئيس السوداني عمر البشير.
ولفت المهدي إلى أن "20 مجموعة سياسية ومدنية ستوقع على إعلان الحرية والتغيير"، داعياً لتشكيل حكومة انتقالية.
واندلعت الاحتجاجات في السودان بعد أن قررت الحكومة رفع أسعار الخبز، ثم زادت حدتها لتتحول إلى مظاهرات تطالب بتنحي البشير.
وقتل نحو 26 شخصا، من بينهم اثنان من أفراد الأمن، خلال الاحتجاجات، بحسب مسؤولين. لكن منظمات حقوقية تقول إن عدد القتلى وصل إلى قرابة 40 شخصا.
كانت هذه تفاصيل خبر أ.ف.ب: الصادق المهدي يعلن تأييده دعوات المتظاهرين لرحيل نظام البشير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.