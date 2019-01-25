أ.ف.ب: الصادق المهدي يعلن تأييده دعوات المتظاهرين لرحيل نظام البشير

ذكرت "وكالة ​الصحافة​ الفرنسية" أن زعيم المعارضة ​السودان​ية ​الصادق المهدي​ اعلن عن تأييده لدعوات المتظاهرين لرحيل نظام الرئيس السوداني ​عمر البشير​.

ولفت المهدي إلى أن "20 مجموعة سياسية ومدنية ستوقع على إعلان الحرية والتغيير"، داعياً لتشكيل حكومة انتقالية.

واندلعت الاحتجاجات في السودان بعد أن قررت ​الحكومة​ رفع أسعار الخبز، ثم زادت حدتها لتتحول إلى مظاهرات تطالب بتنحي البشير.

وقتل نحو 26 شخصا، من بينهم اثنان من أفراد ​الأمن​، خلال الاحتجاجات، بحسب مسؤولين. لكن ​منظمات حقوقية​ تقول إن عدد القتلى وصل إلى قرابة 40 شخصا.