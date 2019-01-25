أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، أنّ "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في مقرّ الفرقة 14 وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 50، تمكّنت من الوصول إلى نفق لتنظيم "داعش" بطول 3كم يربط منطقة الهياكل بمنطقة الشهداء التابعة لقضاء الفلوجة في الأنبار".
وركّزت في بيان، على أنّ "عصابات "داعش" الإرهابية كانت تستخدم النفق للتنقّل والتخفّي ومضافة للإرهابيين"، لافتةً إلى أنّ "المفارز الهندسية التابعة للفرقة تكفّلت بتدمير النفق وردمه".
يُذكر أنّ القوات الأمنية المشتركة كانت قد تمكّنت في حزيران عام 2016، من تحرير مدينة الفلوجة من "داعش" بالكامل.
كانت هذه تفاصيل خبر الاستخبارات العراقية ضبطت نفقا لـ"داعش" بطول 3 كلم في الفلوجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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