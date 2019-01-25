الاستخبارات العراقية ضبطت نفقا لـ"داعش" بطول 3 كلم في الفلوجة

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في ​العراق​، أنّ "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في مقرّ الفرقة 14 وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 50، تمكّنت من الوصول إلى نفق لتنظيم "داعش" بطول 3كم يربط منطقة الهياكل بمنطقة الشهداء التابعة لقضاء الفلوجة في ​الأنبار​".

وركّزت في بيان، على أنّ "عصابات "داعش" الإرهابية كانت تستخدم النفق للتنقّل والتخفّي ومضافة للإرهابيين"، لافتةً إلى أنّ "المفارز الهندسية التابعة للفرقة تكفّلت بتدمير النفق وردمه".

يُذكر أنّ القوات الأمنية المشتركة كانت قد تمكّنت في حزيران عام 2016، من تحرير مدينة الفلوجة من "داعش" بالكامل.