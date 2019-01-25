البرلمان اليوناني يستعد للتصويت على الاسم الجديد لمقدونيا

يستعد البرلمان ​اليونان​ي لاتخاذ أحد أهم القرارات الدبلوماسية في تاريخ اليونان المعاصر الذي سينهي نزاعا دبلوماسيا استمر لأكثر من ثلاثين عاما، من خلال المصادقة على تغيير اسم جارتهم ​مقدونيا​ رغم معارضة قسم كبير من الرأي العام. في الوقت الذي دعي فيه اليونانيون مجددا للتظاهر رغم ​الأمطار​ أمام البرلمان.

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