يوفنتوس يستعد لمنح “الضوء الأخضر” لبنعطية.. ومدافع الأوروغواي مرشح لخلافته

يبدو أن فريق يوفنتوس الإيطالي قد خضع أخيرا لضغوطات لاعبه المغربي المهدي بنعطية، ويستعد لأن يمنح له “الضوء الأخضر” من أجل مغادرة نادي “السيدة العجوز” خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك بعد أن قرر البحث عن خليفته في سوق الانتقالات.

وحسب الصحفي الإيطالي الشهير المتخصص في سوق الانتقالات، جيان لوكا ديمارزيو، فإن إدارة “اليوفي” بدأت تعد بشكل جدي لجلب خليفة المهدي بنعطية، الذي أكد للنادي رغبته في الرحيل هذا الشهر، بسبب عدم خوضه لمباريات عديدة مع “السيدة العجوز” هذا الموسم.

وأكد المصدر نفسه، أن خليفة بنعطية الأقرب هو المدافع الأوروغواياني مارتن كاسيريس، اللاعب الحالي لفريق لاتسيو الإيطالي، والذي سبق له أن حمل ألوان الفريق لأربعة سنوات، منذ عام 2012 وإلى غاية سنة 2016.

ولم يخض كاسيريس سوى ثمان مباريات كأساسي هذا الموسم، لكن يعتبر من المدافعين المجربين في الملاعب الإيطالية.