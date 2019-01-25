بحضور أصدقائها الفنانين وعلى أنغام موسيقى “عيساوة”.. سعيدة شرف تحتفل بإطلاق “يلعن أبو الحب”- فيديو

اختارت الفنانة سعيدة شرف، اللون الغنائي العصري، في أغنيتها الجديدة “يلعن أبو الحب”، التي صورتها في ألمانيا، دون أن تتخلى عن “الملحفة” الصحراوية كزي أساسي في الكليب.

واحتفلت سعيدة شرف، ليلة أمس الخميس، بإطلاق جديدها الفني، في فندق مصنف في الدارالبيضاء، بحضور أصدقائها من الفنانين، من بينهم الحاج يونس، وسعيد مسكير، ورضوان أسمر، وذلك على أنغام موسيقى فرقة “عيساوة”.

وأبرزت سعيدة شرف، في تصريح لـ”اليوم24″، أنها تعاملت في أغنيتها مع كاتب الكلمات محمد المغربي، والملحن مروان أصيل، والموزع رشيد محمد علي، أما الكليب فأشرف على إخراجه كريم بنيس.

وشكرت سعيدة شرف الجالية المغربية المقيمة في مدينة فرانكفورت على مساعدتها لها في تصوير كليبها.

وأشارت سعيدة شرف إلى أنها ستقدم أنماطا موسيقية مختلفة في أغانيها المستقبلية، لكنها ستبقى حريصة على إدراج اللمسة الحسانية المغربية.

يذكر أن سعيدة شرف كشفت أنها تنوي إصدار 6 كليبات، في السنة الحالية، منها “ديو” مشترك مع إلياس “تيو تيو”، وآخر مع “ديدجي حميدة”.