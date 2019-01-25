من أجل الحصول على أموال التأمين.. شرطي وطبيبان يفتعلون حوادث سير وهمية!

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة مراكش أحالت، بداية الأسبوع الجاري، على أنظار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، في المدينة نفسها، أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في ارتكاب عمليات نصب واحتيال، عن طريق افتعال حوادث سير وهمية.
وكان المشتبه فيهم الأربعة، وهم شرطي موقوف عن العمل، وطبيبان في القطاع الخاص، ومستخدم، قد تورطوا في اختلاق حوادث وهمية للنصب على مؤسسات التأمين، إذ كان الشرطي، الذي كان يعمل سابقا في مدينة إمنتانوت يعد معاينات لحوادث وهمية، بينما يدلي الأطباء بشهادات طبية صورية لإثبات العجز البدني.
وكشفت تحريات الشرطة القضائية عن ضلوع تسعة أشخاص آخرين في عمليات اختلاق حوادث وهمية، الذين كانوا يستفيدون من مبالغ التأمين المتحصلة من هذه الأفعال الإجرامية.
وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين على قاضي التحقيق في الهيأة القضائية، والذي أصدر قرارا بإيداع الشرطي، وأحد المشاركين في المركب السجني رهن الاعتقال الاحتياطي، بينما تم إخضاع باقي المشاركين لتدبير المراقبة القضائية في انتظار انتهاء مسطرة التحقيق الإعدادي.
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