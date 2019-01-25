الوداد يستعيد لاعبه الأساسي في آخر مباريات ذهاب الدوري

بعد مؤجل الأسبوع 14 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، بين إتحاد طنجة والوداد الرياضي، سيستعيد الأخير رسمياً خدمات لاعبه الأساسي في اللقاء المقبل الذي سيجمعه بالكوكب المراكشي.

الوداد الذي عانى من بعض الغيابات في مباراة فارس البوغاز، سيكون أمام فرصة الانقضاض على لقب الشتاء الفخري، بعد استعادة أبرز عناصره الأساسية، وهي المباراة التي ستقام في ملعب العبدي بالجديدة.

وحرمت عقوبة التوقيف “الأحمر” من خدمات السعيدي في المباراة الأخيرة أمام فارس البوغاز، بعد مراكمته للإنذارات.

يٌشار، إلى أن الوداد بحاجة لتحقيق نتيجة إيجابية للابتعاد في صدارة الترتيب عن مطارده حسنية أكادير، وبحثاً عن التتويج بلقب الشتاء، الذي يعد حافزاً للمجموعة من أجل مواصلة البداية الجيدة بالدوري المحلي، والعودة للمنافسة على درع البطولة.