سعيدة شرف في ديو مع “تيوتيو”.. ومجموعة “هيموراجي” حاضرة

كشفت الفنانة المغربية سعيدة شرف، أنها تستعد لعمل مشترك مع المغني الشاب “تيوتيو”، ويرتقب أن يشارك في الكليب الخاص به مجموعة “هيموراجي” الكوميدية.
وأعلنت سعيدة شرف عن عملها المرتقب، أمس الخميس، أثناء حديثها عن مشاريعها المستقبلية، في ندوة صحفية بمناسبة إصدارها كليبهما الجديد “يلعن أبو الحب”.
وقالت شرف إن العمل سيصور على شكل “فيديو كليب” في بروكسيل ببلجيكا، ويمكن بنسبة 90 في المائة أن يشارك فيه أعضاء فرقة هيموراجي، التي يتزعمها الكوميدي طاليس، وتضم أسماء أخرى مشهورة، مثل يسار، ورشيد رفيق، وأيوب إدري.
يذكر أن سعيدة شرف، تعد الجمهور بسنة فنية حافلة بالإصدارات، إذ تنوي إصدار 6 “فيديو كليبات”.
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