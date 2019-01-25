كبار أوروبا يراقبون نجم مانشستر يونايتد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فرقا أوروبية بارزة أبدت اهتمامها بالتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بسبب اقتراب نهاية عقده مع فريقه.

وذكرت صحيفة "ميرور"، أن أندية برشلونة وباريس سان جيرمان وآرسنال ويوفنتوس، يتابعون موقف خوان ماتا مع مانشستر يونايتد للانقضاض عليه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي عقد خوان ماتا مع مانشستر يونايتد في حزيران/يونيو المقبل، مما يجعله قادرًا على التفاوض مع أي فريق دون الرجوع للشياطين الحمر.

وينتهج مانشستر يونايتد خطة جديدة بالتخلص من اللاعبين كبار السن، وعدم التعاقد مع لاعبين تتجاوز أعمارهم 28 عامًا، مما يعني أن خوان ماتا، البالغ من العمر 30 عامًا، بات قريبا من مغادرة ملعب أولد ترافورد.