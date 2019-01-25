يوفنتوس يتحرك للتعاقد مع خليفة بنعطية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق يوفنتوس الإيطالي بدأ يبحث عن لاعب ليحل مكان النجم المغربي، مهدي بنعطية، الذي من المتوقع رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوردت شبكة "سكاي سبورتس"، أن بنعطية اقترب من مغادرة الدوري الإيطالي صوب الدحيل القطري، ما يعني حاجة يوفنتوس للاعب بديل في خط الدفاع، حيث وضعت إدارة النادي عدة أسماء لديها الخبرة، ولن تكون مكلفة.

ويعد أبرز هذه الأسماء مارتن كاسيريس، مدافع لاتسيو، الذي كان على وشك إتمام انتقاله إلى فيسيل كوبي الياباني، لكنه ينتظر قرار إدارة السيدة العجوز، خاصة أنه سبق له ارتداء قميص البيانكونيري من عام 2012 وحتى 2016.

كما أن السلوفاكي مارتن سكرتل لاعب فنربخشه، وبرونو ألفيس قائد بارما وصديق رونالدو، بالإضافة إلى إيفانوفيتش مدافع زينيت الروسي، ضمن الخيارات المحتملة لتعويض بنعطية.

ويمتلك يوفنتوس ليوناردو بونوتشي، جورجيو كيليني، أندريا بارزالي، ودانيلي روجاني في مركز قلب الدفاع، لكن منافسة البيانكونيري على كل الألقاب تجعله مطالبًا بتدعيم الفريق تحسبًا لأي إصابات.