العمادي يعقد مؤتمرًا صحافيًا بعد رفض "حماس" الشروط الإسرائيلية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يعقد رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، اليوم الجمعة، مؤتمرا صحفيا في مدينة غزة، وذلك في أعقاب رفض حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، استلام الدفعة الثالثة من أموال المنحة القطرية بالشروط التي وضعها الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت اللجنة القطرية أن مؤتمر السفير العمادي سيعقد عند الساعة 14:00 ظهر اليوم، في فندق المشتل بمدينة غزة.

ووصل العمادي، في وقت متأخر، الليلة الماضية، إلى غزة عبر معبر بيت حانون (إيرز)، بعد أن غادر القطاع في أعقاب لقاء جمعه مع قيادة حركة "حماس".

وكان العمادي قد زار غزة الليلة الماضية قبل أن يعود لإجراء محادثات مع الجانب الإسرائيلي، وذلك بعد أن أبلغته "حماس" رفضها تلقي الدفعة الثالثة من الأموال القطرية البالغة 15 مليون دولار.

ومع احتدام المعركة الانتخابية في إسرائيل، وتكالب الأحزاب على الفوز بأكبر قدر ممكن من أصوات الجمهور؛ يبرز قطاع غزة، كأحد الملفات التي يستخدمها قادة الأحزاب اليمينية لجذب الناخب اليميني.

فداخل معسكر اليمين الإسرائيلي، تحاول الأحزاب، الحصول على أكبر قدر من أصوات الجمهور المتطرف، مستخدمة "غزة" مجالا للمزايدات السياسية، ضد بعضها البعض.

وفي هذا السياق، تبرز المنحة المالية التي تقدّمها دولة قطر لموظفي لقطاع غزة، حيث تسعى أحزاب مثل "يسرائيل بيتينو" بزعامة أفيغدور ليبرمان، و"اليمين الجديد" بزعامة نفتالي بينت، للمزاودة على رئيس الحكومة، وزعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، عبر معارضة نقل هذه الأموال للقطاع.

ودفع هذا الموقف من نتنياهو، حركة حماس، مساء الخميس، إلى رفض استلام المنحة القطرية، احتجاجا على ما قالته إنه "سياسة الابتزاز الإسرائيلية، وعدم الالتزام بتفاهمات التهدئة".

وقالت حماس، على لسان خليل الحية، نائب رئيسها بغزة، في مؤتمر صحفي: "نرفض استقبال المنحة القطرية الثالثة، ردا على سلوك الاحتلال الإسرائيلي، ومحاولته ابتزاز شعبنا، والتملص من تفاهمات التهدئة التي رعتها مصر وقطر والأمم المتحدة".

وتزامن قرار حماس، مع إعلان هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، نبأ سماح الحكومة (مساء الخميس)، بنقل الأموال القطرية لقطاع غزة، استجابة لتوصية الأجهزة الأمنية، بغرض "استمرار الهدوء في المنطقة الحدودية".