عمر بن سعيد.. عالِم أفريقي مسلم يروي استعباده بأميركا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت مكتبة الكونغرس الأميركي عن مذكرة نادرة باللغة العربية لعالم مسلم إفريقي استُعبد في الولايات المتحدة حيث اقتيد إليها سنة 1807.

وقال البيان الصادر عن مكتبة الكونغرس، نها حصلت على دفتر مذكرة تتألف من 28 صفحة للعالم السنغالي عمر بن سعيد.

كما وذكر البيان أن مذكرة عمر بن سعيد، تعد المذكرة الوحيدة المكتوبة باللغة العربية بيد إفريقي استعبد في الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن المكتبة حصلت عليها من جامع مقتنيات أميركي من أصول إفريقية، ونشرتها على موقعها في الإنترنت.

وتسلط المذكرة الضوء على أوضاع الأفارقة الذين تم استعبادهم في الولايات المتحدة، والظروف التي عاشها العالِم الذي خُطف من إفريقيا واستقدم إلى الولايات المتحدة لاستعباده.

وتوضح المذكرة أن العالم عمر بن سعيد، احتجز من قبل "الأشرار" الغربيين في قرية "فوت تور" السنغالية عام 1807، لينقلوه مع رجال القرية الآخرين إلى مدينة تشارلستون في ولاية كارولاينا الجنوبية حيث استُعبد 24 عاما، بعد رحلة استغرقت 6 أسابيع.

وأكد بيان المكتبة أن مذكرة العالم تعد وثيقة تاريخية كتبت بلغة سليمة، وتبيّن المستوى العالي للتعليم الذي كان منتشرا في أفريقيا آنذاك.