السلطات الامريكية تعتقل مستشارا سابقا لترامب في اطار التحقيقات بالانتخابات الرئاسية

الخليج 365/ بغدادأفادت وسائل اعلام امريكية، الجمعة، باعتقال "روجر ستون" المستشار السابق للرئيس دونالد ترامب في إطار التحقيقات التي يجريها المدعي الخاص مولر بشأن الانتخابات الرئاسية.

وألقي القبض على ستون، في فلوريدا، بعد اتهام من هيئة محلفين فيدرالية كبرى، وفقًا لما ذكرته “بلومبرج”.

ووجهت سبع تهم لصديق ترامب ومستشاره السابق، البالغ من العمر 66 عامًا، من بينها إدلاء ببيانات كاذبة وعرقلة إجراء رسمي.



وفجر رودي جولياني محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مفاجأة من العيار الثقيل، الاثنين الماضي؛ بعد أن تراجع عن تصريحاته، من نحو يومين، وذكر فيها أن "ترامب سعى لإقامة برج يحمل اسمه في موسكو"، وذلك في إطار التحقيق الذي تجريه وزارة العدل ومكتب "إف.بي.آي" في التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية.

وكان جولياني قد كشف في لقاء مع شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية، عن أن ترامب ربما واصل السعي لإقامة المشروع وأجرى مناقشات بشأنه مع محاميه السابق مايكل كوهين حتى أواخر أكتوبر أو نوفمبر 2016، قبل وقت قصير من انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.

