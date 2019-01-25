انت الان تتابع الأمم المتحدة: 60 مليون شخص تضرروا من الطقس في 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

إعصار تسونامي - أرشيفية

كشف مكتب الأمم المتحدة للحد من أخطار الكوارث، أن أكثر من 60 مليون شخص حول العالم قد تضرروا عام 2018 بسبب حوادث الطقس المتطرفة والناجمة عن التغيرات المناخية، وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للحد من الكوارث مامي ميزوتوري، إنه لا يوجد أي جزء من الكرة الأرضية نجا من تأثير أحداث الطقس المتطرفة في العام الماضي، إذ أضرت الحرائق في المناطق البرية والعواصف والجفاف بما يصل إلى 57.3 مليون شخص، لافتة إلى أنه إذا أراد العالم الحد من حجم خسائر الكوارث فلا بد من تحسين عملية إدارة مخاطرها.

وذكر المكتب، في تقريره اليوم الخميس، أن النسبة الأكبر من الضحايا سقطوا من جراء الزلازل وموجات تسونامي، إذ وصل عدد الوفيات إلى 10 آلاف و373 حالة وفاة، كما تسببا في تعطيل حياة ما يصل إلى 3.4 مليون شخص في العام الماضي، مشيرا إلى أن إندونيسيا فقدت نحو 4 آلاف و417 شخصا، وجواتيمالا 425 شخصا، وبابوا غينيا