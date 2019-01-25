رئيسان وبلد واحد.. ماذا يحدث في فنزويلا؟

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أزمة جديدة تضرب فنزويلا بعد أن أعلن رئيس مجلس النواب خوان جوايدو، أنه رئيس للبلاد بدلا من الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.. فما هي خلفيات الأزمة؟ وماذا سيحدث بعد ذلك؟

عقوبات دولية وحصار اقتصادي وسياسات مالية غير حكيمة، دفعت اقتصاد فنزويلا إلى الهاوية وسط معدلات تضخم غير مسبوقة، وانتشار الجوع بين المواطنين، وفرار الملايين من السكان إلى الدول المجاورة، وسط موجة من التظاهرات المعارضة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والمستمرة منذ عام 2017، والتي ازدادت حدتها مؤخرا بعد أن حلف اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لفترة ثانية، عقب فوزه في انتخابات شهدت العديد من الخروقات، ودفعت رئيس البرلمان المعارض خوان جوايدو إلى الإعلان أنه الرئيس الشرعي للبلاد.

بداية التحدي كان خوان جوايدو قد تحدى الرئيس الفنزويلي في 11 يناير الجاري، وأعلن استعداده لتولي رئاسة البلاد بدلا منه، مهددا بإنهاء عقدين من نظام الحكم البلوفاري للبلاد. وقال جوايدو البالغ من العمر 35 عاما، أمام مسيرة للمعارضة في العاصمة كاراكاس، إن مادورو الذي بدأ في 10 يناير الجاري ولايته الثانية وستستمر

بداية التحدي كان خوان جوايدو قد تحدى الرئيس الفنزويلي في 11 يناير الجاري، وأعلن استعداده لتولي رئاسة البلاد بدلا منه، مهددا بإنهاء عقدين من نظام الحكم البلوفاري للبلاد. وقال جوايدو البالغ من العمر 35 عاما، أمام مسيرة للمعارضة في العاصمة كاراكاس، إن مادورو الذي بدأ في 10 يناير الجاري ولايته الثانية وستستمر 6 سنوات، مغتصب غير شرعي للحكم. وأضاف أنه وفقا للدستور، يحق له أن يتولى قيادة البلاد بشكل مؤقت، حتى تعقد انتخابات رئاسية جديدة، قائلا "إننا نسعى إلى تغيير فنزويلا". وتابع "نحن لسنا ضحايا، إننا ناجون، وسنقود البلاد إلى المجد الذي تستحقه"، داعيا الشعب الفنزويلي والمجتمع الدولي، بالإضافة إلى القوات المسلحة إلى دعمه. وأكد جوايدو -الذي أصبح رئيسا للجمعية الوطنية الفنزويلية في بداية يناير الجاري- في خطابه، أنه لا توجد "حلول سحرية" للأزمة الاقتصادية التي تسببت في ما أسمته الأمم المتحدة واحدة من أعظم الهجرات في تاريخ أمريكا اللاتينية. في يومين.. مقتل 13 في تظاهرات ضد رئيس فنزويلا ودعا إلى يوم من المظاهرات في جميع أنحاء البلاد في 23 يناير لتكثيف الضغط على مادورو، في الذكرى 51 لسقوط الحكم العسكري في البلاد. ولم ينتظر نظام مادورو كثيرا للرد على التهديد الذي يمثله جوايدو، فبعد يومين من دعوته للتظاهر، اعترضت سيارة تضم عناصر من القوات الخاصة السيارة التي كانت تقله إلى مظاهرة خارج العاصمة كاراكاس. واحتجزت السلطات الفنزويلية رئيس برلمان البلاد، قبل أن تطلق سراحه في اليوم التالي، الأمر الذي زاد من شعبيته ودعمه على المستوى الشعبي والدولي. يوم الحسم يوم الحسم وعلى مدى الأسبوعين الماضيين، منذ أن أدى مادورو اليمين الدستورية، كانت المعارضة تستعد لمظاهرات قومية يوم الأربعاء، تزامنت مع الذكرى التي تمثل نهاية الدكتاتورية العسكرية في فنزويلا عام 1958. وفي اليوم الذي حدده جوايدو للمظاهرات، أمس الأربعاء، خرج عشرات الآلاف من الفنزويليين، الغاضبين من التضخم المتصاعد، ونقص السلع الأساسية، وأزمة الهجرة، إلى الشوارع للمطالبة بتنحي مادورو. هل يطبق ترامب «النموذج الإيراني» في فنزويلا؟ وتدفق الآلاف من المتظاهرين يحملون أعلاما وصفارات من جميع أنحاء العاصمة، بينما تم إغلاق طريق رئيسي في شرق كاراكاس بالقرب من منصة كان من المقرر أن يتحدث فيها جوايدو إلى أنصاره. وحاول الحرس الوطني تفريق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع، وأظهرت وسائل إعلام محلية صورا لحشود تتجمع في مدن رئيسية أخرى مثل فالنسيا وماراكايبو وباركيسيميتو. وأعلن جوايدو نفسه رئيسا مؤقتا أمام الآلاف من أنصاره، أمس الأربعاء، وقال إنه "يتحمل رسميا مسؤولية السلطة التنفيذية للبلاد" بدلا من مادورو، مضيفا أنها "الطريقة الوحيدة لإنقاذ البلاد من الديكتاتورية". الموقف الدولي بين مؤيد ومعارض الموقف الدولي بين مؤيد ومعارض وفي خطوة تبدو منسقة، أعلنت الولايات المتحدة اعترافها بجوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا، في الوقت الذي دعا فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مادورو إلى الاستقالة، ووعد باستخدام "كل طاقته" الاقتصادية والدبلوماسية للدفع باتجاه استعادة الديمقراطية في فنزويلا، وغرد قائلا "تحدث شعب فنزويلا بشجاعة ضد مادورو ونظامه وطالب بالحرية وسيادة القانون". وبعد فترة وجيزة، قالت كل من كندا والبرازيل وكولومبيا وشيلي وبيرو والإكوادور والأرجنتين وباراجواي وكوستاريكا أنها ستحذو حذو الولايات المتحدة. روسيا تدعم فنزويلا: نحذر أمريكا من التدخل العسكري وأكدت حكومة المكسيك ذات الميول اليسارية أنها لا تدعم أي تغيير سياسي في فنزويلا في الوقت الحالي، كما هاجم رئيس بوليفيا إيفو موراليس ما أسماه هجوم الإمبريالية على حق أمريكا الجنوبية في الديمقراطية وتقرير المصير. في الوقت نفسه، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، أن بلاده ستواصل دعمها لفنزويلا، وستحمي سيادة حليفتها كاراكاس، كما قال متحدث باسم الرئاسة التركية، اليوم الخميس، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتصل بنظيره الفنزويلي معبرا عن دعمه له. وقال إيريك فارنسورث، وهو دبلوماسي أمريكي سابق ونائب رئيس مجلس الأمريكتين، إن تحرك جوايدو، واعتراف ترامب السريع به، كان "نقطة محورية واضحة" يمكن أن تكون الخطوة الحاسمة لإسقاط نظام مادورو المحاصر. وأضاف "لا أعتقد أننا يمكن أن نقول إن نظام مادورو في طريقه إلى السقوط، لكنني أعتقد أنه يواجه أخطر تهديد اليوم". وتنبأ فارنسورث "أن مادورو لا يمكن أن يرضى بهذا التحول، وسيكون عليه أن يتحرك بطريقة ما"، واصفا هذه اللحظة بأنها محفوفة بالمخاطر، سواء بالنسبة للنظام أو للبلد. عواقب خطيرة تنتظر أمريكا بعد اعترافها بـ«جوايدو» رد فعل مادورو رد فعل مادورو لم يضع مادورو أي وقت في شن هجومه المضاد، ففي خطاب ألقاه من "شرفة الشعب" في القصر الرئاسي، أعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وأعطى الدبلوماسيين الأميركيين 72 ساعة لمغادرة البلاد. وزعم أن محاولة الانقلاب المدعومة من قبل "البلطجة الإمبريالية" ما زالت مستمرة، وحثت المؤيدين، والقوات المسلحة، على مقاومتها "بأي ثمن". وقال مادورو متهمًا خصومه بمحاولة سرقة النفط والغاز من فنزويلا: "إننا ندافع عن حق بناء جمهورية بوليفارية ملك لنا"، وأضاف "إنهم ينوون إدارة فنزويلا من واشنطن، هل تريدون حكومة دمى تسيطر عليها واشنطن؟". دور الجيش دور الجيش وتتجه جميع الأنظار إلى القوات المسلحة الفنزويلية وقوات الأمن، لمعرفة مقدار القوة التي تستخدمها ضد المتظاهرين، وما إذا كانوا يفكرون في التخلي عن دعم نظام مادورو. وفي الوقت الذي عرض فيه جوايدو، منح أي قائد عسكري أو مسئول حكومي يساعد في إسقاط النظام، عفوا شاملا، فإن مقترحه يجب أن يكون جذابا بما يكفي لجذب أعضاء الحكومة أو كبار ضباط الجيش للانضمام إلى حكومته الانتقالية.

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