الان تتابع اعتقال مستشار سابق لترامب في إطار التحقيقات بشأن الانتخابات الرئاسية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وألقي القبض على ستون، في فلوريدا، بعد اتهام من هيئة محلفين فيدرالية كبرى، وفقًا لما ذكرته “بلومبرج”.
ووجهت سبع تهم لصديق ترامب ومستشاره السابق، البالغ من العمر 66 عامًا، من بينها إدلاء ببيانات كاذبة وعرقلة إجراء رسمي.
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