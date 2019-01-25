الان تتابع مصابون في انفجارات قوية تهز مركزا تجاريا صينيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

وقعت عدة انفجارات، اليوم، داخل مركز للتسوق بمدينة شانجشان، شمال شرقي الصين، بحسب مستشفى محلي.

ووفقا لمقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقعت الانفجارات بمركز واندا بلازا التجاري.

وأكد مصدر بمستشفى الشعب في إقليم “جيلين” استقبال العديد من مصابي الانفجارات.

وقال المصدر: إن أطباء المستشفى “مشغولون للغاية”، ولم يتم بعد تحديد ملابسات الانفجارات.