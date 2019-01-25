الان تتابع طهران تتهم روسيا بتعطيل “إس 300” خلال القصف الإسرائيلي على دمشق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية الإيرانية في البرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشه، إن “إسرائيل لن تتمكن من شن غارات على الأراضي السورية إن عملت منظومة إس – 300 بشكل صحيح”، مضيفا أن ذلك يؤكد على التنسيق بين الهجمات الإسرائيلية والدفاعات الروسية. وانتقد فلاحت بيشه تعطل منظومة «إس – 300» الروسية لحظة تعرض مناطق في سوريا لغارات إسرائيلية، حسبما نقلت وكالة إرنا الرسمية.

كانت هذه تفاصيل خبر طهران تتهم روسيا بتعطيل “إس 300” خلال القصف الإسرائيلي على دمشق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.