الان تتابع “الإليزيه”: مصر لن توقع صفقة لشراء 12 طائرة رافال خلال زيارة ماكرون والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

قال متحدث باسم قصر الإلزيه الفرنسي، اليوم، إن مصر توقع صفقة لشراء 12 طائرة رافال أخرى، خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة، الأسبوع المقبل.

ويزور ماكرون القاهرة، الأحد المقبل، للمرة الأولى منذ توليه مهام منصبه عام 2017 كرئيس للجمهورية الفرنسية، لبحث سبل تعزيز التعاون فى مجال الاستثمارات بين البلدين.