انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف في أستراليا وسط موجة حر شديدة

اسماء السيد - سيدني: انقطعت الكهرباء الجمعة عن مئات آلاف السكان في جنوب أستراليا التي تشهد موجة حر شديدة أدت إلى تزايد الضغط على شبكة الطاقة.

وأفادت السلطات الأسترالية أن التيار انقطع عن أكثر من 200 ألف من المستهلكين بعدما أمرت بقطع الكهرباء بشكل إجباري لتخفيف خطر توقف الشبكة بأكملها عن العمل.

وقالت المديرة التنفيذية لمشغل سوق الطاقة أودري زيبلمان للصحافيين "طلبنا خفض الضغط بشكل قسري بـ100 ميغاواط وأبلغنا (الجهات المشغلة) للشبكات والعمل جار على ذلك".

وتأتي هذه التطورات في وقت وصلت درجة الحرارة في ملبورن إلى 42,8 درجة مئوية فترة الظهيرة قبل أن تنخفض ـ12 درجة في غضون سبع دقائق فقط في المدينة بعد الظهر.

وتحدثت تقارير عن انقطاع الطاقة عن ما يقارب من مئة إشارة مرور في ملبورن، بينما أُجبرت بعض المتاجر والمقاهي على الإغلاق.

وفي أجزاء أخرى من ولاية فكتوريا، أصدرت السلطات تحذيرات من اندلاع حرائق. ووضع المئات من عناصر أجهزة الطوارئ وعشرات الطائرات والمروحيات في حالة تأهب وسط توقعات بأن تصل درجات الحرارة في بعض المناطق إلى 47 درجة مئوية.

وتجتاح البلاد موجة حر بلغت ذروتها في ولاية أستراليا الجنوبية الخميس عندما تجاوزت الحرارة في عاصمتها 47,7 درجة مئوية، وهو رقم قياسي منذ العام 1939.

وفي هذه الأثناء اندلعت حرائق غابات في جزيرة تاسمانيا.