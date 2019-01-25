مدير عام الجمارك: لدينا مشكلة بتجهيزات ضبط المخدرات في المطار

أكد مدير عام ​الجمارك​ ​بدري ضاهر​، خلال مؤتمر صحفي للحديث عن عملية ضبط 11 كيلوغراما من ​الكوكايين​، أنه "تبين أن الأشخاص ذهبوا من ​تركيا​ الى ​البرازيل​ وحملوا البضاعة على أساس أن يأخذوا نقودا مقابل هذه العملية ويبدو أنه تم استغلال وضعهم المادي"، مشيراً إلأى أن "المهم هو أننا قمنا بحماب بلدنا ونحن وباقي الأجهزة نعمل لمكافحة".

وأوضح أنه "لدينا مشكلة في التجهيزات ضبط المخدرات في المطار ونحن نقوم بالضبط بالإمكانيات المتوفرة"، مشيراً إلى أنه "من الممكن استخدام بعض التجهيزات الخاصة بالمخدرات ورغم تكلفتها إلا أن نتيجتها تستحق".

ولفت ضاهر إلى أنه "لولا سهر عناصر الجمارك لكانت البضاعة أدخلت إلى السوق وتم بيعها"، مؤكداً أنه "يوجد شعبة ل​مكافحة المخدرات​ ونريد أن نتعاون مع الشعب لإعطائنا معلومات عبر الإتصال بنا من أجل حماية الناس والتواصل معنا سري بشكل تام".

ووجه ضاهر الشكر ل​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ على الدعم العنوي لحثه على السير قدماً في العمل، مشيراً إلى أنه "في اليوم العالمي للجمارك قمنا عبر طريقتنا بإحباء هذا العيد بالقبض على 11 كيلوغراما من الكوكايين".