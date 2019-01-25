البخاري ادى صلاة الجمعة في مسجد الحاج بهاء الدين الحريري في صيدا

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا، ان السفير السعودي ​وليد البخاري​ زار ​مدينة صيدا​ حيث ادى صلاة الجمعة في مسجد الحاج ​بهاء الدين الحريري​. وكان في استقباله النائب السابق ​فؤاد السنيورة​ ومفتي صيدا واقضيتها ​الشيخ سليم سوسان​ بحضور رئيس بلدية صيدا ​محمد السعودي​. وأم المفتي سوسان المصلين فيما القى امام المسجد الشيخ عبد الله البقري خطبة الجمعة.

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