النشرة: جريح في حادث انقلاب سيارة بالفوار شرق صيدا

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا، عن وقوع ​حادث سير​ مروع حيث انقلبت سيارة مرسيدس في منطقة وادي الفوار شرق مدينة صيدا وعلى الفور حضر عناصر ​الدفاع المدني​ وعملوا على سحب السيارة ونقل الجريح (عبدالله خ.) الى مستشفى الهمشري للمعالجة.

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