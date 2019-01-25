الحركة التصحيحية القواتية تقدّم درعا تذكاريا للواء فؤاد مالك

زار وفد من الحركة التصحيحية في ​القوات اللبنانية​، اللواء فؤاد مالك في دارته في أنات - جزّين حيث قدموا له درعٍاً تذكارياً كعربون وفاء وتقدير لكلّ ما قدّمه خلال مسيرته العسكرية والسياسية التي بدأت بالإنتساب الى ​الجيش اللبناني​ ومن ثم إعلان جيش لبنان ومن بعدها الإنضمام الى الجبهة اللبنانيّة وتحديداً الى القوات اللبنانية خلال زمن الحرب، شاكرين كافة تضحياته التي دامت لأكثر من ستّة عقود في خدمة الوجود المسيحي الحرّ في لبنان.

وترأس الوفد مؤسس ​الحركة التصحيحية القواتية​، حنا العتيق الذي خصّ اللواء مالك بكلمة شكرٍ وإمتنان، وذكر بيان للحركة، ان "هذا التكريم يأتي في سياق حملة تكريم تنظمها الحركة التصحيحية منذ نشأتها كي لا ينسى المجتمع المسيحي أبطاله وكي يأرخ التاريخ رجالات بذلوا أنفسهم في خدمة الوطن."