دورية من أمن الدولة تلفت مواد غذائية تم التلاعب بتاريخ صلاحيتها في صور

أعلنت مصادر مطلعة أنه بعد ورود معلومات عن تلاعب الفلسطيني (هـ.ح) بتواريخ صلاحيّة بعض المواد الغذائية والإستهلاكيّة، وبعد التّأكد من صحّة هذه المعلومات، ومن بيع هذه المواد في أحد المحلات في صور، قامت دوريّة من المديريّة العامة لأمن الدولة، بمؤازرة مراقب مصلحة حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد ميساء حدرج، بالكشف عليها وضبط كميّة كبيرة منها منتهية الصلاحيّة، وأخرى لا تحمل تاريخ صلاحيّة.
وعملاً بإشارة النائب العام الإستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، تمّ تلف المواد المضبوطة في مطمر العباسية بحضور مراقب وزارة الإقتصاد وبإشراف دوريّة من أمن الدولة.
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