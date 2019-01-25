دعموش: أميركا تحرّض اللبنانيين على المقاومة وتحشد العالم في وارسو لمواجهة المقاومة

شدّد نائب رئيس المجلس التنفيذي في ​حزب الله​ الشيخ علي دعموش في خطبة الجمعة، على أن" التدخل الاميركي في المنطقة وفي ​فنزويلا​ وغيرها ليس للدفاع عن الديمقراطية والحرية و​حقوق الانسان​، وانما للسيطرة على الدول المناهضة للمشروع الاميركي وثرواتها، ومعاقبة هذه الدول على خياراتها السياسية المعادية للهيمنة الاميركية ".

ورأى دعموش أنّ "​أميركا​ تحرّض اللبنانيين على ​المقاومة​ وتحاول ان تحشد العالم في ​وارسو​ في مواجهة المقاومة ودول محور المقاومة "، مؤكدا ان "هذه ليست المرة الأولى التي تدعو فيها أميركا الى ذلك، لكنّ المقاومة بقيت وازدادت قوة على قوتها وها هي اليوم تربك الاسرائيلي وتقلقه أكثر من أي وقت مضى ."