أمانة الإعلام في "التوحيد العربي" تستنكر "الهجمة الأميركية على المجتمع الفنزويلي"

أعلنت أمانة الإعلام في حزب "التوحيد العربي"، في بيان، أن "وفداً من الحزب ضم رئيس مجلس الأمناء عصمت العريضي وأمين العلاقات السياسية والدبلوماسية ​هشام الأعور​ وكمال الديب، مقر سفارة نزويلا في ​بيروت​ استنكارا لما يتعرض له المجتمع الفنزويلي من هجمة أميركية شرسة، وكان في استقبال الوفد السفير الفنزويلي خوسيه كونساليز".

وأعلن الوفد باسم رئيس الحزب ​وئام وهاب​ "تضامنه مع ​فنزويلا​ قيادة و​حكومة​ وشعباً التي تتعرض اليوم لمحاولات شغب يقوم بها بعض المرتزقة بتوجيه من ​الإدارة الأميركية​"، مشيداً "ب​سياسة​ الرئيس الفنزويلي مادورو بوجه كل المحاولات الأميركية لزعزعة امن فنزويلا وضرب استقرارها"، متوجهاً بالتحية "الى الشعب الفنزويلي الصامد الذي يدافع اليوم عن حريته وكرامته في مواجهة الغطرسة الأميركية".