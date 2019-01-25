ذبيان: ما تشهده فنزويلا محاولة أميركية مفضوحة للإطاحة بمادورو

رأى رئيس تيار ​صرخة وطن​ ​جهاد ذبيان​ أن "ما تشهده فنزويلا هو محاولة أميركية مفضوحة، للإطاحة برئيس البلاد المنتخب شرعياً من قبل الشعب، وبالتالي فإن المخطط الأميركي الإمبريالي لم يعد خافياً على أحد في السعي للعبث بأمن وإستقرار فنزويلا".

وأكد ذبيان أن "الوقوف الى جانب فنزويلا ورئيسها الشرعي ​نيكولاس مادورو​ هو أمر طبيعي ومن المسلمات، خصوصاً وأنه في طليعة الرؤساء المناصرين والمؤيدين للقضية الفلسطينية، وأشد الرافضين الإعترف بالكيان الصهيوني"، داعياً الى "أوسع حملة تضامن ودعم لفنزويلا شعباً ورئيساً وجيشاً، وذلك من أجل رفض وإسقاط "الربيع الأميركي" الذي هو نسخة عن "الربيع العربي" الذي "جعل بعض ​الدول العربية​ مسرحاً للحرب والدمار والتخريب تحت مسميات "الثورة" و"الحرية" والى ما هنالك من شعارات تبدو براقة، لكنها تحمل في طياتها كل الشر والدمار والويلات للدول وشعوبها خدمة للمشروع الصهيو – أميركي".