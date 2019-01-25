حركة "طالبان" الأفغانية عيّنت مفاوضا جديدا للمحادثات مع الأميركيين

عيّنت "​حركة طالبان​" الأفغانية، الملا عبد الغني برادر، مديرًا لمكتبها السياسي في ​الدوحة​، حيث تجري منذ الاثنين محادثات مع ممثلين أميركيين لإنهاء النزاع المستمر منذ 17 عاما في ​أفغانستان​.

وأوضح الناطق باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد، في بيان، أنّ "هذا الإجراء اتّخذ لتعزيز عملية المفاوضات الجارية مع ​الولايات المتحدة الأميركية​ وإدارتها بشكل صحيح"، مؤكّدًا أنّ "فريق المفاوضين باسم "طالبان" سيواصل محادثاته الجارية مع الولايات المتحدة".

وكان عبد الغني برادر، الرجل الثاني في حركة "طالبان"، إذ ساعد الملا محمد عمر الّذي توفي في 2013، في تأسيس الحركة.