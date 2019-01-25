عيّنت "حركة طالبان" الأفغانية، الملا عبد الغني برادر، مديرًا لمكتبها السياسي في الدوحة، حيث تجري منذ الاثنين محادثات مع ممثلين أميركيين لإنهاء النزاع المستمر منذ 17 عاما في أفغانستان.
وأوضح الناطق باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد، في بيان، أنّ "هذا الإجراء اتّخذ لتعزيز عملية المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة الأميركية وإدارتها بشكل صحيح"، مؤكّدًا أنّ "فريق المفاوضين باسم "طالبان" سيواصل محادثاته الجارية مع الولايات المتحدة".
وكان عبد الغني برادر، الرجل الثاني في حركة "طالبان"، إذ ساعد الملا محمد عمر الّذي توفي في 2013، في تأسيس الحركة.
كانت هذه تفاصيل خبر حركة "طالبان" الأفغانية عيّنت مفاوضا جديدا للمحادثات مع الأميركيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.