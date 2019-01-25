العفو الدولية: مصر أخطر من أي وقت مضى على المعارضين الذين ينتقدون السلطة

اعتبرت ​منظمة العفو الدولية​ أن "مصر باتت اليوم أخطر من أي وقت مضى على المعارضين الذين ينتقدون السلطة سلميا بسبب القمع والتضييق الأشد في التاريخ الحديث للبلاد"، مشيرة الى أنه "في ظل إدارة الرئيس ​عبد الفتاح السيسي​، أصبحت مصر سجنا للمعارضين".

وكشفت المنظمة في بيان أن "السلطات المصرية أوقفت 113 شخصا على الأقل في 2018 لأنهم عبروا سلميا عن آرائهم".