العفو الدولية: مصر أخطر من أي وقت مضى على المعارضين الذين ينتقدون السلطة

اعتبرت منظمة العفو الدولية أن "مصر باتت اليوم أخطر من أي وقت مضى على المعارضين الذين ينتقدون السلطة سلميا بسبب القمع والتضييق الأشد في التاريخ الحديث للبلاد"، مشيرة الى أنه "في ظل إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبحت مصر سجنا للمعارضين".
وكشفت المنظمة في بيان أن "السلطات المصرية أوقفت 113 شخصا على الأقل في 2018 لأنهم عبروا سلميا عن آرائهم".
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