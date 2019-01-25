مسؤول سوداني: بلادنا ونظام الحكم الموجود له أعداء

أكد الأمين السياسي لحزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في ​السودان​ عمر باسان "أنني لا أعتقد أن يكون هنالك توجه بإعادة تشكيل ​الحكومة​، وإذا حدث ذلك فسيكون لأسباب مستقبلية، لكن حالياً ليس هنالك خطوة متوقعة".

وخلال حديث لوكالة "الأناضول"، لفت إلى أن "هنالك جهات غير راغبة في استقرارنا، فبلادنا ونظام الحكم الموجود في ​الخرطوم​ له أعداء".

وأكد باسان على "قدرة الحكومة على تجاوز هذا العداء الذي يضع المطبات ويصطنع الأزمات".

ووصف تجمع المهنيين السودانيين الذي يدعو للاحتجاجات على سوء الاوضاع المعيشية والإطاحة بالنظام، بأنه "تجمع غير معروف ولا تعرف له قيادة أو مقرات، هذا جسم مجهول، مشيراً إلى أن "السودانيين رفضوا اتباع ذلك الجسم لأنه مجهول بالنسبة إليهم".

ورأى "أننا نعرف من يتدثر وراءه، وهو ​الحزب الشيوعي​ الذي عرف بدمويته التي شهدنها في أحداث العنف التي تخللت بداية الاحتجاجات"، مشدداً على أن "تلك الاحتجاجات في حالة انحسار".