الملكة إليزابيث الثانية تدعو البريطانيين إلى إيجاد أرضية للحوار

دعت الملكة إليزابيث الثانية البريطانيين إلى إيجاد أرضية للحوار في ما بينهم، مشيرة الى أنه "خلال بحثنا عن أجوبة جديدة في هذا الزمن الحديث، أفضل من جهتي اعتماد الوصفات المؤكدة، مثل التحاور باحترام واحترام وجهات النظر المختلفة، والتكتّل من أجل البحث عن أرضية للحوار وأن لا ننسى أبداً أنه علينا تجنب الاندفاع".
وأضافت الملكة اليزابيث الثانية في كلمة أمام منظمة "مركز المرأة" البريطاني "بالنسبة لي، تلك المقاربات أبدية، وأوصي بها إلى الجميع". وحيّت الملكة قيم تلك المنظمة العاملة من أجل النساء، مثل "الصبر والصداقة والنهج المجتمعي القوي والأخذ بعين الاعتبار حاجات الآخرين".
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