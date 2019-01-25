مسؤول إيراني: روسيا تعطل "أس 300" عندما تشن إسرائيل هجمات على سوريا

أكد رئيس لجنة ​الأمن​ القومي في ​البرلمان الإيراني​ حشمت الله فلاحت بیشه أن "هناك نقدا جادا یوجه إلى روسیا، حیث تقوم بتعطیل منظومة S 300 حین تشن ​إسرائيل​ هجماتها علي سوریا".

ولفت بيشه إلى أنه "لو كانت منظومة "S-300" الروسیة تعمل بشكل صحیح، فإن إسرائيل لا تستطیع شن هجماتها على سوریا بسهولة".

واعتبر أنه "یبدو أن هناك نوعا من التنسیق بین الهجمات الإسرائيلية والدفاع الجوي الروسي المتمركز في سوریا".

ورأى أن "هدف إسرائيل من العمل العسكري في ​سوريا​ زعزعة الاستقرار هناك"، مشدداً على أنهم "یریدون إجبار إیران على الرد لخلق تحد جدید في سوریا".