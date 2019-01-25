أكد الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ "أننا بحثنا معاهدة الصواريخ نظراً لأن الخروج منها يهدد الأمن القومي"، مشيراً إلى "أننا لم نحرز أي تقدم بشأن معاهدة الصواريخ لأن روسيا لم تبد استعدادها للتراجع".
وخلال مؤتمر حصفي في بروكسل، لفت إلى أن "الصواريخ الروسية تخالف معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى"، معتبراً أن "خروج الولايات المتحدة عن المعاهدة يستغرق 6 أشهر وسنعمل على عودة روسيا للإلتزام بها".
ورأى أنه "لم يكن هناك تطور حقيقي في لقاء اليوم حول معاهدة الصواريخ وندعو روسيا لتغيير تصرفاتها".
كانت هذه تفاصيل خبر أمين عام "الناتو": صواريخ روسيا تخالف معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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