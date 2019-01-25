أمين عام "الناتو": صواريخ روسيا تخالف معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة

أكد الأمين العام لحلف "​الناتو​" ​ينس ستولتنبرغ​ "أننا بحثنا معاهدة ​الصواريخ​ نظراً لأن الخروج منها يهدد ​الأمن​ القومي"، مشيراً إلى "أننا لم نحرز أي تقدم بشأن معاهدة الصواريخ لأن ​روسيا​ لم تبد استعدادها للتراجع".

وخلال مؤتمر حصفي في ​بروكسل​، لفت إلى أن "الصواريخ الروسية تخالف معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى"، معتبراً أن "خروج ​الولايات المتحدة​ عن المعاهدة يستغرق 6 أشهر وسنعمل على عودة روسيا للإلتزام بها".

ورأى أنه "لم يكن هناك تطور حقيقي في لقاء اليوم حول معاهدة الصواريخ وندعو روسيا لتغيير تصرفاتها".