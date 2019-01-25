ألمانيا قد تعترف بشرعية غواديو إذا لم تجر انتخابات حرة في فنزويلا

ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية" أن ألمانيا أكدت أنها قد تعترف بشرعية رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غواديو رئيساً بالوكالة للبلاد في حال لم تجر انتخابات حرة ونزيهة.
وكان رئيس البرلمان الفنزويلي وزعيم المعارضة خوان غواديو قد أعلن نفسه رئيسا لفنزويلا بدلاً من نيكولاس مادورو وقد اعترف بشرعيته كل من الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والأرجنتين وكولومبيا والبيرو وبريطانيا.
فيما أكد مادورو "أننا لا نريد العودة إلى عهد التدخلات الأميركية"، مشيراً إلى "أنني سأبقى في قصر الرئاسة مع أصوات الشعب الذي هو الوحيد من ينتخب رئيسا دستوريا لفنزويلا"، معلناً عن قطع العلاقات الدبلوماسية بين فنزويلا والولايات المتحدة.
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