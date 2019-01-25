جدل واسع في النمسا بشأن تصريحات وزير الداخلية حول اللاجئين

محمد اسماعيل - القاهرة - فيينا - أ ش أ

وجه الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين والمستشار النمساوي "رئيس الوزراء " سباستيان كورتس تحذيرات إلى وزير الداخلية هيربرت كيكل بسبب تصريحاته حول اللاجئين التى أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية في النمسا على مدار الأيام الماضية.

وقالت مصادر إعلامية، اليوم الجمعة، إن وزير الداخلية صرح بأنه يريد ملاحقة طالبي اللجوء بغض النظر عن المبادئ القانونية واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، وهو ما أثار حالة واسعة من السخط السياسي عليه وعلى حزبه اليميني المتشدد (حزب الحرية) المشارك في الائتلاف الحكومي الحالي.

وأشارت المصادر إلى أن زعيمة المعارضة ورئيسة الحزب الاشتراكي باميلا رندي فاجنر ، طالبت وزير الداخلية بالاستقالة من منصبه بعد هذه التصريحات التى وصفتها أنها تتصادم مع مبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والتي تتمسك بها النمسا على مدار تاريخها.

وأضافت المصادر أن زعيمة المعارضة اعتبرت لوم رئيس الجمهورية والمستشار النمساوي لوزير الداخلية غير كاف مطالبة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

يذكر أن وزير الداخلية النمساوي هيربرت كيكل ينتهج سياسات متشددة ضد اللاجئين، حيث توسع في رفض قبول طلبات اللجوء كما قام بترحيل أعداد غير مسبوقة من مرفوضي اللجوء.